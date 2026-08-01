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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 42vom 01.08.2026
Tritt dem Club bei

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Corneil and Bernie

Folge 42: Tritt dem Club bei

14 Min.Folge vom 01.08.2026

Corneil würde gern Mitglied in Marthas Poesieclub werden. Bernie erklärt sich bereit, an seiner Stelle beizutreten. Die Aufnahmeprüfung ist schwierig, doch mit Corneils Hilfe besteht Bernie sie mit Bravour. Zwar wird er aufgenommen, doch der Club erweist sich als ganz anders, als Bernie erwartet hatte.

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