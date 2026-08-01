Staffel 1Folge 43vom 01.08.2026
Nirgendwo ist es schöner als zu HauseJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 43: Nirgendwo ist es schöner als zu Hause
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Bernies Cousins vom Land kommen wegen eines Jahrmarkts in die Stadt. Da John und Beth verreist sind, hat Corneil widerwillig zugestimmt, sie bei sich wohnen zu lassen. Die Gäste entpuppen sich jedoch als äußerst anstrengend. Wird Corneil sie rechtzeitig loswerden und das Haus wieder in Ordnung bringen können, bevor John und Beth zurückkehren?
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Corneil and Bernie
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: StoryZoo