Staffel 1Folge 47vom 01.08.2026
Du bist am ZugJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 47: Du bist am Zug
14 Min.Folge vom 01.08.2026
Corneil baut einen hochintelligenten Roboter. Als Bernie hört, dass die Maschine praktisch alles kann, kommt ihm eine Idee: Vielleicht könnte sie ihm bei seinen Strafarbeiten helfen. Heimlich nimmt er den Roboter mit in die Schule. Doch schon bald gerät alles außer Kontrolle.
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Corneil and Bernie
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: StoryZoo