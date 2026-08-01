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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 49vom 01.08.2026
Wo ein Wille ist

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Corneil and Bernie

Folge 49: Wo ein Wille ist

14 Min.Folge vom 01.08.2026

Ein Anwalt informiert Bernie darüber, dass Corneil als Erbe einer exzentrischen Millionärin eingesetzt wurde. Bernie ist begeistert und beginnt sofort Pläne für das Vermögen zu schmieden. Corneil hingegen vermutet einen Irrtum und macht sich auf die Suche nach dem rechtmäßigen Erben.

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