Staffel 1Folge 11vom 29.09.2025
Cosmo & Wanda: Ein neuer Wunsch
Folge 11: Zurück in die Zukunft / Nachts im Museum
22 Min.Folge vom 29.09.2025Ab 6
Hazels Cosmo-und-Wanda-Spielzeuge werden kurzerhand im Galax Institut konfisziert. Dann schreitet ein mysteriöser Hausmeister ein. Hazel und Dev kämpfen in einer gruseligen Nacht im Museum im Wunsch-Style mit einem Halbgott.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon