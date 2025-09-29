Zum Inhalt springenBarrierefrei
NickelodeonStaffel 1Folge 11vom 29.09.2025
Zurück in die Zukunft / Nachts im Museum

Folge 11: Zurück in die Zukunft / Nachts im Museum

22 Min.Folge vom 29.09.2025Ab 6

Hazels Cosmo-und-Wanda-Spielzeuge werden kurzerhand im Galax Institut konfisziert. Dann schreitet ein mysteriöser Hausmeister ein. Hazel und Dev kämpfen in einer gruseligen Nacht im Museum im Wunsch-Style mit einem Halbgott.

