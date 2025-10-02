Staffel 1Folge 14vom 02.10.2025
Cosmo & Wanda: Ein neuer Wunsch
Folge 14: Rasselkonda Rennen / Untertage
22 Min.Folge vom 02.10.2025Ab 6
Hazels Wunsch transportiert sie und Antony in ein Brettspiel. Um zu entkommen, kämpfen sie mit einer riesigen Schlange. Hazel will coole Steine ausgraben, aber findet sich zusammen mit unterirdischen Steinmonstern in heißer Magma wieder.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon