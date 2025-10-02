Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cosmo & Wanda: Ein neuer Wunsch

NickelodeonStaffel 1Folge 14vom 02.10.2025
Rasselkonda Rennen / Untertage

Folge 14: Rasselkonda Rennen / Untertage

22 Min.Folge vom 02.10.2025Ab 6

Hazels Wunsch transportiert sie und Antony in ein Brettspiel. Um zu entkommen, kämpfen sie mit einer riesigen Schlange. Hazel will coole Steine ausgraben, aber findet sich zusammen mit unterirdischen Steinmonstern in heißer Magma wieder.

