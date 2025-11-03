Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cosmo & Wanda: Ein neuer Wunsch

NickelodeonStaffel 1Folge 15vom 03.11.2025
Operation Geburtstag Teil 1 / Operation Geburtstag Teil 2

Folge 15: Operation Geburtstag Teil 1 / Operation Geburtstag Teil 2

21 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 6

Eine alte Feindin von Cosmo und Wanda übernimmt Devs Geburtstagsparty für eine Betrugsmasche. Hazel legt verrückte Fallen aus, um die Party zu retten. Cosmo, Wanda und Peri finden heraus, dass Devs Vater Hazel beobachtet!

Nickelodeon

