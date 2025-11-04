Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Cosmo & Wanda: Ein neuer Wunsch

NickelodeonStaffel 1Folge 16vom 04.11.2025
Kartoffelkalypse / Spuk im Wells-Haus

Kartoffelkalypse / Spuk im Wells-HausJetzt kostenlos streamen

Cosmo & Wanda: Ein neuer Wunsch

Folge 16: Kartoffelkalypse / Spuk im Wells-Haus

22 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 6

Hazels Wunsch nach unbegrenzten Pommes gerät außer Kontrolle, als plötzlich die weltweite Kartoffelversorgung bedroht ist. Darüber hinaus wünscht sie sich sehnlichst, dass Marcus die paranormalen Aktivitäten der Wells untersucht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Cosmo & Wanda: Ein neuer Wunsch
Nickelodeon

Cosmo & Wanda: Ein neuer Wunsch

Alle 1 Staffeln und Folgen