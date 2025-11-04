Staffel 1Folge 16vom 04.11.2025
Folge 16: Kartoffelkalypse / Spuk im Wells-Haus
22 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 6
Hazels Wunsch nach unbegrenzten Pommes gerät außer Kontrolle, als plötzlich die weltweite Kartoffelversorgung bedroht ist. Darüber hinaus wünscht sie sich sehnlichst, dass Marcus die paranormalen Aktivitäten der Wells untersucht.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
6
Copyrights:© Nickelodeon