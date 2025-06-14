Staffel 1Folge 7vom 14.06.2025
Cosmo & Wanda: Ein neuer Wunsch
Folge 7: Nullmeridian Liebe / Diese Rache stinkt
22 Min.Folge vom 14.06.2025Ab 6
Hazel wünscht sich den Hauptcharakter ihres Lieblingsmangas in die echte Welt. // Hazel freundet sich mit dem lebenden Müllcontainer Danky an, nachdem sie erfährt, wie Menschen mit der Umwelt umgehen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon