Couponing Extrem
Folge vom 19.05.2014: Joyce/Aprille
22 Min.Folge vom 19.05.2014Ab 6
Geduld ist die Mutter allen Erfolgs. Das denkt sich auch Kellnerin und Mutter Joyce aus South Carolina. Sie wartet stundenlang im Supermarkt auf einen jungen, freundlichen Kassierer, den sie mit ihrem Gutscheineinkauf in Beschlag nehmen kann. Gutscheine gegen Snacks - das ist Aprilles erfolgreiche Methode, um an die heißbegehrten Coupons zu gelangen. Sie arbeitet bei einem Autohändler in Michigan und luchst ihren Kollegen auf diese Weise die Gutscheine ab.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.