Couponing Extrem
Folge vom 21.05.2014: Jeff/Kelly
22 Min.Folge vom 21.05.2014Ab 6
Er kommt aus einer Dynastie männlicher Schnäppchenjäger: Jeff aus New Jersey. Schon von seinem Vater lernte er das Gutscheinsammeln, nun will er es auch seinem achtjährigen Sohn Sam beibringen. Der muss sich erst einmal die ersten Sporen verdienen, wenn er in die Reihe der Familien-Gutscheinsammler aufgenommen werden will. Schafft er seinen ersten Alleingang? Basketballtrainerin Kelly aus Ohio zahlt grundsätzlich nie den ganzen Preis. Sie will nach dem nächsten Spiel eine Riesenfeier für ihre Spielerinnen organisieren. Als die Leute hören, dass auch Cheerleader dabei sind, bringen sie ihre Gutscheine freiwillig mit.
