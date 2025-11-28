Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Crazy Food USA - Wir frittieren (fast) alles!

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 7vom 28.11.2025
Frittierter Hot Dog

Frittierter Hot DogJetzt kostenlos streamen

Crazy Food USA - Wir frittieren (fast) alles!

Folge 7: Frittierter Hot Dog

22 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12

Noah Cappe besucht das "Bacon & Bourbon Festival" in Florida und kostet sich hier durch Pulled-Pork-Donuts und Whiskey-Ahornsirup. Das Dessert wartet am "Thurtene Carnival" auf den Foodie: ein außergewöhnliches Eis-Sandwich.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Crazy Food USA - Wir frittieren (fast) alles!
ProSieben MAXX

Crazy Food USA - Wir frittieren (fast) alles!

Alle 3 Staffeln und Folgen