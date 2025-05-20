Zum Inhalt springenBarrierefrei
Crazy Food USA - Wir frittieren (fast) alles!

ProSieben MAXXStaffel 8Folge 4vom 20.05.2025
Folge 4: Suppe mit Stiel

21 Min.Folge vom 20.05.2025Ab 12

In dieser Serie begibt sich Noah Cappe in Kanada und den Vereinigten Staaten auf Märkten, Volksfesten und Karnevalen auf die Suche nach ausgefallenen Food-Kreationen. Außerdem stellt er auch die kreativen Köpfe und teilweise exzentrischen Charaktere, die hinter den Gerichten stecken, vor.

