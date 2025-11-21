Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 6Folge 5vom 21.11.2025
22 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12

Auf der "Hoggetowne Medieval Fair" in Gainsville, Texas, reist Noah Cappe zurück ins Mittelalter und kostet dort - wie soll es anders sein - eine perfekt gegarte Wildschweinkeule. Zum Nachtisch gibt's außerdem frittierte Schoko-Kirschen für den Foodie.

