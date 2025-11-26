Zum Inhalt springenBarrierefrei
Criminal Minds: Evolution

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 2vom 26.11.2025
Soziale Ansteckung

48 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 16

Während ein Serienkiller in Utah erneut zuschlägt, will JJ Elias Voit zu einem Geständnis zwingen. Doch der Häftling schweigt vehement - bis die Befragung durch Alvez fortgesetzt wird. In der Zwischenzeit findet Garcia Hinweise auf den gesuchten Mörder, der offenbar ein schwer traumatisierter, ehemaliger Internatsschüler ist. Können Rossi und sein Team den jungen Mann stoppen und weitere Opfer vor dem Tod bewahren?

