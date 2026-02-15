Zum Inhalt springenBarrierefrei
Umzugstag

SAT.1 emotions
Staffel 2
Folge 3
vom 15.02.2026
Folge 3: Umzugstag

47 Min.
Folge vom 15.02.2026
Ab 12

Rossi und sein Team bekommen es mit einem Serienmörder zu tun, dessen Opfer immer genau eine Sache gemeinsam haben: Sie sind gerade erst in ihr neues Zuhause gezogen. In der Zwischenzeit überlegen JJ und Luke, wie sie bei Elias Voit weiterkommen. Sie bitten Sydney und ihre beiden Töchter, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Und Prentiss sorgt sich um Tyler, der offenbar spurlos verschwunden ist.

