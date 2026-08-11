Staffel 12Folge 13vom 11.08.2026
Die Vorsaison-ProbeJetzt kostenlos streamen
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 13: Die Vorsaison-Probe
39 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12
Kelly verkündet das neue Team. Die Cheerleaderinnen haben ihren hart umkämpften Traum erreicht und sind voller Freude und Anspannung. Jetzt müssen sie sich auf ihr erstes Footballspiel im AT&T-Stadion vorbereiten.
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Alle Staffeln im Überblick
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11-16: MTV Germany