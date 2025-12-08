Staffel 13Folge 5vom 08.12.2025
Keine Schwächen zeigenJetzt kostenlos streamen
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 5: Keine Schwächen zeigen
40 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 6
Judy übt mit den Kandidatinnen den Einlauf, und die müssen zum ersten Mal Jump Splits machen. Aber nicht alle bekommen sie einwandfrei hin. Bei einer Probe der Neuen werden Schwächen sichtbar.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MTV