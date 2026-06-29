Staffel 14Folge 3vom 29.06.2026
Auf die TanzflächeJetzt kostenlos streamen
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 3: Auf die Tanzfläche
39 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 12
Beim Finale kommen 23 Veteraninnen zu den 50 neuen Kandidatinnen dazu, die sich einen Platz im Trainingslager sichern wollen.
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Alle Staffeln im Überblick
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11-12, Season 14, Season 14-16: MTV Germany