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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

MTV liveStaffel 14Folge 3vom 21.08.2026
Es geht los!

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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

Folge 3: Es geht los!

40 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 6

Finale! Die neuen Bewerberinnen kämpfen mit den DCC-Veteraninnen um die begrenzten Plätze im Trainingslager. Begleitet werden Melissa Rycroft und Charm La'Donna.

Weitere Folgen in Staffel 14

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