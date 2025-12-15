Staffel 16Folge 10vom 15.12.2025
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 10: Jeder braucht einen Traum
40 Min.Ab 6
Das endgültige Team steht fest, und Kelli bereitet alle auf den ersten Spieltag vor, bei dem es einen erstmaligen Auftritt gibt.
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Genre:Reality, Cheerleading
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MTV