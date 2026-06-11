Staffel 16Folge 9vom 11.06.2026
ZeitverschwendungJetzt kostenlos streamen
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 9: Zeitverschwendung
40 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 6
Nach dem Abgang eines langjährigen Teammitglieds müssen Kelli und Judy die schwierigste Entscheidung der ganzen Staffel fällen.
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Alle Staffeln im Überblick
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11-12, Season 14, Season 14-16: MTV Germany