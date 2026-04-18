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Dallas Cowboys Cheerleaders

MTVStaffel 11Folge 6vom 18.04.2026
Tanz-Intervention

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Dallas Cowboys Cheerleaders

Folge 6: Tanz-Intervention

39 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 12

Melissa Rycroft hilft Yuko. Kitty Carter macht den Kandidatinnen Mut. Kelli und Judy sehen die Mädels in einem anderen Licht. Bei den Show-Group-Auditions geben die Mädels alles.

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