Staffel 11Folge 6vom 18.04.2026
Tanz-InterventionJetzt kostenlos streamen
Dallas Cowboys Cheerleaders
Folge 6: Tanz-Intervention
39 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 12
Melissa Rycroft hilft Yuko. Kitty Carter macht den Kandidatinnen Mut. Kelli und Judy sehen die Mädels in einem anderen Licht. Bei den Show-Group-Auditions geben die Mädels alles.
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Dallas Cowboys Cheerleaders
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11-16: MTV