Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dan Da Dan

Habt ihr die Rinderentführung gesehen?

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 10vom 02.01.2026
Habt ihr die Rinderentführung gesehen?

Habt ihr die Rinderentführung gesehen?Jetzt kostenlos streamen

Dan Da Dan

Folge 10: Habt ihr die Rinderentführung gesehen?

24 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12

Momo, Okarun und Aira werden zum Gesprächsthema der ganzen Schule, da sie nach dem Kampf gegen die Aliens halbnackt im Flur gefunden wurden. Als später ein weiteres Alien vor Momo und Aira auftaucht und zusammenbricht, nehmen sie es mit zu Seiko und verarzten es.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Dan Da Dan
ProSieben MAXX
Dan Da Dan

Dan Da Dan

Alle 1 Staffeln und Folgen