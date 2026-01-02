Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 11vom 02.01.2026
Folge 11: Die erste Liebe

24 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12

Momos erste Liebe Jiji zieht für eine Weile bei ihrer Großmutter ein. Die Eltern des Jungen befinden sich im Krankenhaus, was Jiji auf einen Geist zurückführt, der im Haus der Familie sein Unwesen treibt. Nun soll Momo ihm helfen, das Gespenst zu besiegen.

