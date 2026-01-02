Dan Da Dan
Folge 11: Die erste Liebe
24 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12
Momos erste Liebe Jiji zieht für eine Weile bei ihrer Großmutter ein. Die Eltern des Jungen befinden sich im Krankenhaus, was Jiji auf einen Geist zurückführt, der im Haus der Familie sein Unwesen treibt. Nun soll Momo ihm helfen, das Gespenst zu besiegen.
Dan Da Dan
Genre:Anime, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ADN - ANIMATION DIGITAL NETWORK