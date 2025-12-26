Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 12vom 02.01.2026
Folge 12: Auf zum verfluchten Haus

24 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 16

Momo, Jiji und Okarun machen sich auf den Weg zum Haus von Jijis Eltern, um den Geist zu vertreiben, der dort spukt. Unterwegs entwickelt Okarun Sympathien für den Jungen, auf den er eigentlich eifersüchtig ist.

