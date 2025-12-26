Auf zum verfluchten HausJetzt kostenlos streamen
Dan Da Dan
Folge 12: Auf zum verfluchten Haus
24 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 16
Momo, Jiji und Okarun machen sich auf den Weg zum Haus von Jijis Eltern, um den Geist zu vertreiben, der dort spukt. Unterwegs entwickelt Okarun Sympathien für den Jungen, auf den er eigentlich eifersüchtig ist.
Genre:Anime, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© ADN - ANIMATION DIGITAL NETWORK