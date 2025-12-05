Das ist ein Alien, oder?!Jetzt kostenlos streamen
Dan Da Dan
Folge 2: Das ist ein Alien, oder?!
25 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 16
Momo nimmt Okarun mit zu sich nach Hause. Als der Junge jedoch die Barriere zum Anwesen der Familie überschreiten will, steht er plötzlich in Flammen. Momo entfernt den Talisman am Tor, sodass Okarun eintreten kann, doch dadurch beschwört sie einen bösen Geist herauf ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dan Da Dan
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© ADN - ANIMATION DIGITAL NETWORK