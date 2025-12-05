Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wenn sich da mal nicht die Omas prügeln

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 3vom 05.12.2025
Folge 3: Wenn sich da mal nicht die Omas prügeln

25 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 16

Turbo-Oma übernimmt die Kontrolle über Okarun und greift Momo an. Als deren Großmutter nach Hause kommt, gelingt es ihr, den besessenen Jungen außer Gefecht zu setzen. Seiko, die ein Medium ist, befielt den beiden Schülern, ihre Fähigkeiten zu trainieren.

ProSieben MAXX
