Dan Da Dan
Folge 3: Wenn sich da mal nicht die Omas prügeln
25 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 16
Turbo-Oma übernimmt die Kontrolle über Okarun und greift Momo an. Als deren Großmutter nach Hause kommt, gelingt es ihr, den besessenen Jungen außer Gefecht zu setzen. Seiko, die ein Medium ist, befielt den beiden Schülern, ihre Fähigkeiten zu trainieren.
