ProSieben MAXXStaffel 1Folge 5vom 12.12.2025
Folge 5: Wo sind deine Eier?

25 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 12

Der Kampf gegen Turbo-Oma hat Momo und Okarun ein Stück näher zusammengebracht. Doch zurück in ihrem Schulalltag wissen sie dennoch nicht, wie sie miteinander umgehen sollen. Das Verhältnis zwischen den beiden ist seltsam angespannt, doch dann enthüllt Okarun ein intimes Geheimnis ...

ProSieben MAXX
