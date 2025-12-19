Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dan Da Dan

Zu einer besseren Welt

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 7vom 19.12.2025
Folge 7: Zu einer besseren Welt

25 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 16

Acrobatic Silky verfolgt Momo und Okarun, die die bewusstlose Aira in Sicherheit bringen wollen. Die beiden Schüler müssen gegen den Yokai kämpfen, doch nach der Schlacht stellen sie fest, dass für Aira jede Hilfe zu spät kommt ...

ProSieben MAXX
