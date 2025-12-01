Irgendwie bin ich schlecht draufJetzt kostenlos streamen
Dan Da Dan
Folge 8: Irgendwie bin ich schlecht drauf
24 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 16
Aira ist wieder am Leben und fest davon überzeugt, dass Momo und Okarun Dämonen sind. Zwischen den beiden Mädchen bricht ein Streit aus, der sich auch ein Stück weit um Okarun dreht, für den Aira Gefühle entwickelt hat.
Genre:Anime, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© ADN - ANIMATION DIGITAL NETWORK