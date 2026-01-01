Darkness: Schatten der Vergangenheit
Die 17-jährige Julie wurde vor sechs Monaten entführt. Nur noch Detective Jan Michelsen glaubt daran, dass sie noch lebt. Auf der Suche nach ihr stößt er auf weitere Fälle.
Darkness - Schatten der Vergangenheit – in der Psyche des Killers
Seit sechs Monaten schon fehlt die 17-jährige Julie ohne irgendeine Spur oder einen Hinweis. Der verantwortliche Polizeiinspektor Jan Michelsen, gespielt von Kenneth M. Christensen, wird immer verzweifelter. Zumal er gar nichts in den Händen hat, um der Mutter von Julie Antworten geben zu können. Nachdem er von dem Fall abgezogen werden soll, beginnt er nochmal auf eigene Faust alles von vorne zu durchsuchen.
Doch erst, als Jan Indizien eines ähnlichen Falls vor zehn Jahren findet, eröffnen sich ihm neue Ermittlungsmöglichkeiten. Zumal zeitgleich auch ein weiteres Mädchen im gleichen Alter entführt wird. Hinzu kommt: alle drei Mädchen sehen sich dabei zum Verwechseln ähnlich.
Ein düsteres Katz- und Mausspiel mit einem teuflischen Gegner
Mit Hilfe der bekannten ehemaligen Profilerin Louise Bergstein, dargestellt von Natalie Madueño, will er versuchen den Täter zu verstehen und die gekidnappten Mädchen zu retten. Auf ihrer Jagd nach den Tätern, tauchen die beiden Ermittler immer tiefer in die Psyche eines Wahnsinnigen ein und laufen Gefahr sich dort zu verirren. Immer mehr verhärtet sich der Verdacht, dass der Täter eventuell gar nicht vollständig alleine handelt. Aber je näher Jan und Louise einer Aufklärung kommen, um so nervöser scheint auch der vermeintliche Serienkiller zu werden.
Düstere Krimi-Kost aus Dänemark
Die dänische Krimi-Thriller-Serie Darkness – Schatten der Vergangenheit ist in kalten Hochglanz-Bildern gefilmt und schafft von Beginn an eine düstere und bedrohliche Atmosphäre. Das Schauspiel-Duo Kenneth Christensen und Natalie Madueño ist das Herz eines durchwegs überzeugenden Schauspiel-Ensembles.
Darkness – Schatten der Vergangenheit ist, wie viele ähnliche Formate aus den skandinavischen Ländern, nicht nur sehr gut gemacht, sondern auch ziemlich heftig und beklemmend. Dabei steht nicht nur die Suche nach dem Täter im Mittelpunkt, sondern auch, wie sehr der Fall an den Nerven der Ermittler und betroffenen Familien zehrt.
Die hochspannende Krimi-Thriller-Serie Darkness – Im Schatten der Vergangenheit gibt es jetzt auf Joyn PLUS+ zum Streamen.