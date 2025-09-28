Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das A-Team

Die Malteser Kuh

NBCUniversalStaffel 2Folge 13vom 28.09.2025
Die Malteser Kuh

Die Malteser KuhJetzt kostenlos streamen

Das A-Team

Folge 13: Die Malteser Kuh

45 Min.Folge vom 28.09.2025Ab 12

Sam Yeng ist ein alter Freund des A-Teams, seit er einmal sein Leben für die Ex-Soldaten riskiert hat. Nun braucht er ihre Hilfe: Sein Restaurant in Chinatown wird von einem Verbrechersyndikat bedroht und auch er selbst muss um sein Leben fürchten. Die vier eilen sofort zur Rettung, doch die Gangster interessieren sich nicht nur für Schutzgelder. Das Syndikat hat noch andere Ziele ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Das A-Team
NBCUniversal
Das A-Team

Das A-Team

Alle 5 Staffeln und Folgen