Das A-Team
Folge 7: Karambolagen
46 Min.Ab 12
Das A-Team steigt ins Taxgeschäft ein. Als Teilhaber der Lonestar Cab Company, wollen sie das Unternehmen vor den illegalen Machenschaften eines Konkurrenten schützen. Zu diesem Zweck setzten sich Hannibal, B.A., Murdock und Face selbst hinter das Steuer. Werden sie den Kampf um die Fahrgäste gewinnen können?
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited