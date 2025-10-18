Das A-Team
Folge 12: Haute Couture
45 Min.Folge vom 18.10.2025Ab 12
Noch bevor Face seinen Charme spielen lassen kann, wird seine neuste Angebetete, ein Fotomodel, vor seinen Augen entführt. Schnell wird klar, was passiert ist: Rina ist zwischen die Fronten eines Konkurrenzkampfes zweier Modedesigner geraten. Doch auch ihr kleiner Sohn schwebt in großer Gefahr. Jetzt kann nur noch das A-Team helfen ...
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited