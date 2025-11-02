Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das A-Team

NBCUniversalStaffel 3Folge 20vom 02.11.2025
Folge 20: Ritter der Landstraße

47 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12

Robert Carson und seine Tochter Jenny besitzen eine Autowerkstatt und die seltene Lizenz, Autos aus Mexiko abzuschleppen. Damit sind sie dem Drogenhändler Soniga und seinem korrupten Geschäftspartner Walt Tyler ein Dorn im Auge. Diese würden die Genehmigung gerne selbst besitzen, um so viel leichter ihre illegalen Machenschaften zu betreiben. Als die Carsons sich bedroht fühlen, mischt sich das A-Team ein ...

NBCUniversal
