Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das A-Team

Diagnose: Größenwahn

NBCUniversalStaffel 4Folge 11
Diagnose: Größenwahn

Diagnose: GrößenwahnJetzt kostenlos streamen

Das A-Team

Folge 11: Diagnose: Größenwahn

46 Min.Ab 12

Murdocks Psychiater Dr. Richter wird während einer Sitzung Opfer einer Entführung. Das A-Team macht sich auf die Suche nach dem Arzt - die Spur führt nach Südamerika. Es stellt sich heraus, dass Dr. Richter über Geheiminformationen verfügt, die der Armee ein Dorn im Auge sind ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Das A-Team
NBCUniversal
Das A-Team

Das A-Team

Alle 5 Staffeln und Folgen