Das A-Team
Folge 16: George, der Cowboy
47 Min.Ab 12
Face, der ein Konzert für Pipeline-Arbeiter organisiert, soll den beliebten Country-Sänger Cowboy George vom Flughafen abholen. Durch eine Verwechslung steht jedoch anstatt Cowboy George der Popsänger Boy George vor ihm. Um sich den Zorn der Pipeline-Arbeiter zu ersparen, verkleidet sich Hannibal als Cowboy, während Boy George im Vorprogramm auftritt. Ausgerechnet während des Konzerts wird der Geldtransporter mit den Löhnen der Arbeiter überfallen ...
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Copyrights:© Universal Studios Limited