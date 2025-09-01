Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das A-Team

Ärger mit Harry

NBCUniversalStaffel 4Folge 21
Ärger mit Harry

Ärger mit HarryJetzt kostenlos streamen

Das A-Team

Folge 21: Ärger mit Harry

46 Min.Ab 12

Boxer Harry ist schon seit Jahren gemeinsam mit seinem Sohn Jeffrey auf der Flucht. Vor langer Zeit hatte sich Harry geweigert, bei einem Boxkampf zu verlieren. Dabei kam der Bruder des verrückten Mafiosos Rickie ums Leben. Rickie will Rache und schreckt nicht einmal davor zurück, Jeffrey zu bedrohen. Wieder einmal ist das A-Team gefragt ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Das A-Team
NBCUniversal
Das A-Team

Das A-Team

Alle 5 Staffeln und Folgen