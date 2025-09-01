Zum Inhalt springenBarrierefrei
NBCUniversalStaffel 4Folge 23
Folge 23: Zurück in Vietnam

45 Min.Ab 12

Ausgerechnet Colonel Fullbright möchte die Hilfe des A-Teams in Anspruch nehmen. In Vietnam sollen die vier nach dem verschollenen Sohn des Generals suchen. Im Gegenzug bietet ihnen Fullbright die Rehabilitierung an. Wohl oder übel macht sich das A-Team auf den Weg ...

