Das A-Team
Folge 23: Zurück in Vietnam
45 Min.Ab 12
Ausgerechnet Colonel Fullbright möchte die Hilfe des A-Teams in Anspruch nehmen. In Vietnam sollen die vier nach dem verschollenen Sohn des Generals suchen. Im Gegenzug bietet ihnen Fullbright die Rehabilitierung an. Wohl oder übel macht sich das A-Team auf den Weg ...
Das A-Team
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited