Wo ist das Monster, wenn man es braucht?Jetzt kostenlos streamen
Das A-Team
Folge 3: Wo ist das Monster, wenn man es braucht?
46 Min.Ab 12
Hannibal hat sich von seinem Freund Jerry Isaacson als Seemonster für einen Film verpflichten lassen, während sich Face die hübsche Nachwuchsdarstellerin Jennifer O'Hannorhan anlacht. Im Laufe der Dreharbeiten bekommt es das A-Team mit Kriminellen zu tun, die das Filmteam so schnell wie möglich aus ihrem Revier vertreiben wollen. Doch so schnell lassen sich Hannibal und Co. nicht einschüchtern: Sie beschließen, der Sache auf den Grund zu gehen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das A-Team
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited