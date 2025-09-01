Das A-Team
Folge 5: Der Pennbruder
46 Min.Ab 12
Um dem mysteriösen Verschwinden von Obdachlosen auf den Grund zu gehen, verkleidet sich Hannibal als Penner. Schon bald hat er eine heiße Spur, die ihn zu einem Restaurant führt, das Armen zu essen gibt. Prompt wird Hannibal niedergeschlagen und findet sich wenig später in einem OP wieder. Im Handumdrehen kommen Hannibal und das Team skrupellosen Machenschaften auf die Spur ...
