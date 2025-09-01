Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das A-Team

Man liebt nur zweimal

Staffel 5Folge 11
Man liebt nur zweimal

Das A-Team

Folge 11: Man liebt nur zweimal

47 Min.Ab 12

Charles Jourdan alias Jaguar hat sich als gefährlicher Terrorist einen Namen gemacht. Das A-Team soll ihn schnappen und reist dazu nach Monte Carlo. Um ihn zu provozieren macht sich Murdock an Jourdans Begleitung Dominique heran. Wenig später wird er auf die Yacht des Jaguars geladen, wo ihn eine böse Überraschung erwartet ...

NBCUniversal
