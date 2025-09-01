Das A-Team
Folge 11: Man liebt nur zweimal
47 Min.Ab 12
Charles Jourdan alias Jaguar hat sich als gefährlicher Terrorist einen Namen gemacht. Das A-Team soll ihn schnappen und reist dazu nach Monte Carlo. Um ihn zu provozieren macht sich Murdock an Jourdans Begleitung Dominique heran. Wenig später wird er auf die Yacht des Jaguars geladen, wo ihn eine böse Überraschung erwartet ...
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited