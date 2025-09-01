Zum Inhalt springenBarrierefrei
Landesverrat

NBCUniversalStaffel 5Folge 12
Folge 12: Landesverrat

46 Min.Ab 12

Paula Anderson findet heraus, dass ihr Vater einem KGB-Agenten geheime Dokumente über das SDI-Projekt verkaufen will. Paula beschließt, den Koffer mit den Papieren zu entwenden und versteckt sich anschließend bei ihrem Freund Bernie. General Stockwell beauftragt das A-Team, Paula und die Dokumente zu finden ...

