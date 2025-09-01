Das A-Team
Folge 3: Man stirbt nicht zweimal
46 Min.Ab 12
Hannibal, Face und B.A. warten auf ihre Hinrichtung. Murdock gelingt die Flucht aus der Anstalt - er verkleidet sich als Geistlicher, der Hannibal, Face und B.A. Beistand leisten soll. Doch der Plan läuft schief - der echte Pater taucht auf und Murdock muss zurück in die Anstalt. Wird es dem A-Team jetzt noch gelingen, den tödlichen Kugeln zu entrinnen?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das A-Team
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited