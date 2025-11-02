Das A-Team
Folge 21: Ausgeliefert
45 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12
Der skrupellose Müllabfuhr-Unternehmer Ike Hagen sieht es gar nicht gern, dass A.J. Perry und seine blinde Schwester ihren Lieferservice vergrößern wollen. Doch wieso machen ihm die Pläne der Geschwister so viel Angst, dass er selbst vor Gewalt nicht zurückschreckt, um den Ausbau zu verhindern? Das A-Team untersucht den Fall und entdeckt dabei eine große Gefahr für die ganze Stadt ...
