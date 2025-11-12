Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Das rätselhafte Verschwinden

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 4vom 12.11.2025
Folge 4: Das rätselhafte Verschwinden

46 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12

Die 24-jährige Studentin Annie Le wird kurz vor ihrer Hochzeit tot in einem Gebäude ihrer Universität aufgefunden. Wer steckt hinter der grausamen Tat und geben die Aufzeichnungen der Überwachungskameras Hinweise auf den Täter?

Kabel Eins Doku
