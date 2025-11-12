Das rätselhafte VerschwindenJetzt kostenlos streamen
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 4: Das rätselhafte Verschwinden
46 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12
Die 24-jährige Studentin Annie Le wird kurz vor ihrer Hochzeit tot in einem Gebäude ihrer Universität aufgefunden. Wer steckt hinter der grausamen Tat und geben die Aufzeichnungen der Überwachungskameras Hinweise auf den Täter?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Blue Ant Media
Enthält Produktplatzierungen