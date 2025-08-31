Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Der Todesengel

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 19vom 31.08.2025
Joyn Plus
Der Todesengel

Der TodesengelJetzt ohne Werbung streamen

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 19: Der Todesengel

47 Min.Folge vom 31.08.2025Ab 12

Als sich im texanischen Christus Trinity Mother Frances Hospital unerklärliche Todesfälle häufen, führt das Krankenhaus eine interne Untersuchung durch. Dabei gerät der Pfleger Will Davis ins Visier. Hat er tatsächlich die Patienten mit voller Absicht getötet?

Alle Staffeln im Überblick

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
SAT.1 GOLD
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Alle 5 Staffeln und Folgen