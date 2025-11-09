Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Ein falscher Blick

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 13vom 09.11.2025
Ein falscher Blick

Ein falscher BlickJetzt kostenlos streamen

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 13: Ein falscher Blick

45 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12

In Plano, Texas, zeichnet eine Überwachungskamera den Mord an dem Designer Steven Gambles auf. Den Ermittlern fällt die gelbe Jacke des Schützen auf. Sie ist nur eine von vielen Spuren, die die Polizei zu einem unerwarteten Verdächtigen führt.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
SAT.1 GOLD
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Alle 6 Staffeln und Folgen