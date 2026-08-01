Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 2: Eine tödliche Falle
45 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 16
Der dreifache Vater Corey Hughes plant einen Neuanfang. Nach der Trennung von seiner Freundin verkauft er all seine Möbel und Elektrogeräte. Eines Morgens kommt ein Freund vorbei, um Coreys Fernseher zu kaufen - und entdeckt ihn tot in der Küche. Corey hatte die Einnahmen seiner Verkäufe online gepostet. Wurde ihm das zum Verhängnis?
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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-10: Blue Ant Media & © Season 6-7: Videorechte: Blue Ant Media, Bildrechte: Saloon Media